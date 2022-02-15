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Казахстанский фристайлист не попал в финал с первой попытки на Олимпиаде в Пекине

15 Февраля 2022 17:37
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Казахстанский фристайлист не попал в финал с первой попытки на Олимпиаде в Пекине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На Олимпийских играх в Пекине проходят соревнования фристайлистов — мужчины выступают в квалификации в лыжной акробатике, передает МИА «Казинформ» со Sports.kz.

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В этой дисциплине сборную Казахстана представляет Шерзод Хаширбаев. В первой попытке он показал результат 109.74 балла, чего оказалось недостаточно для выхода в финал (туда попали шесть лучших спортсменов). У казахстанца будет еще один шанс попытаться пройти дальше — вторая квалификация начнется в 17:45 по времени Нур-Султана. По ее итогам в первый финал также отправятся шесть лучших фристайлистов.

Всего на Олимпиаде-2022 в Пекине Казахстан представляют 34 спортсмена.
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#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
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