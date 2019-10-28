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Казахстанский фонд гарантирования депозитов открыл офис в Нур-Султане

28 Октября 2019 16:55
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Казахстанский фонд гарантирования депозитов открыл офис в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов информирует об открытии своего офиса в столице. Столичный офис позволит оперативно рассматривать обращения и заявления вкладчиков принудительно ликвидируемых банков, находящихся в Нур-Султане и прилегающих регионах республики, передает МИА «Казинформ».

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Офис будет осуществлять работу с физическими лицами, являющимися депозиторами банков – участников системы гарантирования депозитов, в части:

- приема документов на выплату гарантийного возмещения, а также обращений (жалоб);

- консультирования по вопросам деятельности Фонда и системы гарантирования депозитов.

По всем вопросам вкладчики могут обращаться в офис Фонда, расположенному по адресу: г.Нур-Султан, Бизнес-Центр «Нур-Саулет», ул. Иманова, д. 11, кабинет 104, тел.: 8 701 494 83 70, 8 776 192 28 38.

АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» – это организация Национального Банка Республики Казахстан, созданная в 1999 году для защиты прав и законных интересов вкладчиков банков второго уровня. КФГД гарантирует обязательства банков – участников системы гарантирования депозитов по возврату денег физических лиц и индивидуальных предпринимателей в случае принудительного прекращения деятельности банка. В данный момент в системе гарантирования депозитов участвует 26 банков.

Консультацию специалистов КФГД о гарантии по депозитам вкладчики могут получить по телефону: 1460 (звонок с мобильных телефонов бесплатный), в Телеграм-чате КФГД: @KDIF_Ask, на официальных страницах КФГД в Facebook: @KDIFKZ, Instagram: Deposit_KZ

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Ключевые слова: Банки,
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