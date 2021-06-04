Казахстанский флаг над Байконуром: как это было

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – В Байконуре состоялись торжественные мероприятия, посвященные 66-й годовщине со дня образования города и космодрома Байконур, главным событием стало присвоение званий «Почетный гражданин города Байконур», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Среди награжденных - первый глава администрации города Ленинска, государственный и общественный деятель Казахстана и России, почетный гражданин Кызылординской области Виталий Брынкин.

Виталию Алексеевичу 77 лет, родился и вырос в Ростовской области, но трудовой путь начал в Казахстане. Был секретарем ЦК ЛКСМ Казахстана, руководителем ряда регионов страны. В феврале 1992 года, в связи с созданием института глав администраций, Виталий Брынкин, который до этого был председателем Кызылординского облисполкома, Указом Президента РК был назначен главой администрации города Ленинска. Необходимость создания в Ленинске (Байконуре) казахстанского органа госуправления была продиктована политическими обстоятельствами. В условиях распада СССР космический комплекс, в состав которого входили космодром Байконур и город Ленинск, стали собственностью Казахстана. Административный центр космодрома - город Ленинск получил тогда статус города республиканского значения, а прилегающие к нему поселки Торетам и Акай вошли в состав города.

Так впервые в феврале 1992 года над Байконуром был поднят флаг независимой Республики Казахстан. А 17 июля 1992 года состоялась торжественная церемония с участием космонавтов, которые готовились к полету. 27 июля 1992 года интернациональный экипаж в составе российских космонавтов Анатолия Соловьева, Сергея Авдеева и французского астронавта Мишеля Тонини на корабле «Союз ТМ-15» по просьбе казахстанской администрации Ленинска взял с собой в космос флаг Казахстана. Через две недели флаг вернулся из космоса со знаком орбитальной станции «Мир». С тех пор этот уникальный экземпляр флага Республики Казахстан, поднятый над Байконуром и побывавший в космосе, находится в главном музее истории космонавтики на космодроме Байконур.

Казахстанская администрация Ленинска во главе с В. Брынкиным функционировала всего два с половиной года, до момента начала аренды города и космодрома. Но этот казахстанский период в судьбе Байконура сыграл огромную роль. Несмотря на все трудности переходного периода, именно в то время были заложены основы создания городской коммунальной службы, сформированы государственные органы Республики Казахстан, была создана схема управления уникальным городом, который полностью обеспечивался военными структурами распавшегося Советского Союза. Главный проспект города имени Карла Маркса решением главы администрации получил имя основоположника советской космонавтики Сергея Королева, а последним постановлением Брынкина на посту Ленинска было решение переименовать улицу 50 лет Советской Армии в проспект Абая.

Решительные и принципиальные действия главы местной власти вызывали у военного руководства космодрома острую неприязнь. Заголовки российских газет запестрели обвинениями в адрес новой администрации... На самом деле в такой тяжелой социально-экономической ситуации находился весь бывший Союз, и Байконур, как уникальный военно-стратегический объект СССР, безусловно, страдал в большей степени.

Казахстанцы, по сей день живущие в Байконуре, справедливо считают эти недолгие годы правления казахстанской администрации ярким моментом проявления национальной гордости, наглядным уроком патриотизма.

«Хорошее будущее у Байконура будет только тогда, когда здесь родятся, вырастут и будут жить и работать на этой земле поколения коренных жителей, для которых Байконур будет истинной родиной, а не просто местом работы или командировок», - так считал и считает Брынкин, который ратовал за то, чтобы город, как административный центр Байконура, оставался под юрисдикцией Казахстана.

Виталий Алексеевич Брынкин часто приезжает в Казахстан на встречу со своими комсомольскими, партийными друзьями. На Байконуре был в 2019 году, где с радостью увидев изменившийся облик города, посетил казахстанскую школу, больницу, посмотрел строительство новых жилых домов, которое ведет Кызылординский областной акимат.

Свое поздравление байконурцам в этот раз В. Брынкин прислал в видеообращении, в котором поблагодарил байконурцев, акима Кызылординской области, главу администрации города Байконура за оказанную высокую честь, выразив признательность всем казахстанцам и свою любовь к земле, которая дала ему путевку в большую жизнь.