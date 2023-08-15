Казахстанский финансист дал «осторожный» прогноз о падении рубля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский финансист Расул Рысмамбетов считает, что «быстрое и не сильно долгосрочное ослабление рубля еще не риск для казахской экономики», передает МИА «Казинформ».

«Краткосрочные падения это скорее быстрая возможность для финансовых игроков откупить/продать какие-то инструменты. Для возникновения серьезных рисков мы должны наблюдать ослабление в горизонте квартала (3 месяцев). Само собой, долгосрочный слабый рубль сначала ударит по российским производителям, которые зависят от импортного сырья и комплектующих. И если они смогут работать дальше - только тогда это будет риск для казахстанских производителей, для тех, которые производят схожий ассортимент продукции.

Нынешнее же падение рубля вероятнее всего будет прервано жесткой реакцией Центробанка РФ через повышение ставки и телефонные интервенции (когда звонят банкам из регулятора и предлагают не паниковать)», - написал Р. Рысмамбетов в Facebook.

Финансист также отмечает, что российская валюта не вернется к прежним показателям.

«Можно сделать осторожный прогноз, что рубль может укрепиться с нынешних значений, однако не вернется к прежней силе. Я так понимаю, что дальнейшее влияние санкций будет ослаблять рубль постепенно, что будет помогать российским компаниям адаптироваться к медленно изменяющимся (ухудшающимся) условиям работы. Производители - самый консервативный сегмент бизнеса, поэтому будут шаг за шагом перестраивать цепочки поставок», - пишет он.

Эксперт уверен, в ближайшее время можно ожидать повышение ставки ЦБ РФ и рубль легко может укрепиться к значениям 85-90 рублей за доллар.

«А нашему экономическому блоку правительства придется подготовить пакет мер для защиты собственного рынка. Если есть у вас рублевые накопления и нет регулярного бизнеса, где есть рублевые затраты - благоразумно будет сократить их», - заключил Р. Рысмамбетов.

Ранее экономический обозреватель Юрий Масанов поделился своим мнением по поводу курса доллара, который на Московской бирже превысил отметку в 100 рублей.