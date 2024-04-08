Казахстанский фильм о насилии набрал около миллиона просмотров

Документальный фильм казахстанского режиссера Рината Балгабаева «Горгона» о проблеме сексуализированного насилия, снятый при поддержке Структуры «ООН-женщины», набрал около миллиона просмотров с премьеры в начале марта, передает корреспондент агентства Kazinform.

Основой для концепции послужил популярный тренд в социальныхсетях – в 2022 году тысячи девушек по всему миру публиковали изображения с Медузой Горгоной, чтобы показать, что они столкнулись с насилием.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Фильм рассказывает реальные истории женщин, переживших насилие. Наряду с героинями в фильме принимают участие эксперты, работающие в сфере борьбы с гендерным и бытовым насилием в Казахстане.

— Помимо повествовательной части, где героини делятся своими историями есть ещё полезная информация для тех, кто смотрит данный фильм: мнение экспертов, ссылка на памятку для пострадавших от насилия и контакты кризисных центров поддержки семьи, — отметила исполняющий обязанности Главы офиса Структуры «ОНН-женщины» в Казахстане Дина Амришева на пресс-конференции.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

В ходе мероприятия подчеркнули, что по данным ООН, ежегодно каждая шестая казахстанка сталкивается с насилием. В Казахстане, как и во многих других странах мира, гендерное насилие часто остается в тени из-за стигмы и страха пострадавших перед возможной дискриминацией и непониманием.

— Насилие не имеет границ. Эта мировая проблема обостряется в нашем обществе. Известно, что на государственном уровне разрабатывают законопроект о защите прав женщин и детей, к котороом предусмотрен комплексный подход к решению проблемы. В частности, изменения направлены на формирование инфраструктуры, помощи семьям и ужесточение наказания за избиение, причинение легкого, среднего и тяжелого вреда здоровью, пытки. В этом направлении Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК ведет системную работу с компетентными органами. Каждый член общества должен внести свой вклад в решение этой проблемы, — подчеркнула заместитель парламентаризма при УДП РК, заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Ляззат Сулеймен.

Помимо борьбы с последствиями бытового насилия специалисты работают над изучением и искоренением причин насилия по отношению к женщинам и детям. Заместитель председателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации РК Найла Мухтарова рассказала, что одной из причин насилия являются гендерные стереотипы.

— Для изменения ситуации эксперты выделили три типа передачи культурных кодов: вертикальный, когда родители передают ребенку, горизонтальный, когда сверстники объясняют друг другу и информационная работа через фильмы, интернет и так далее, — добавила Найла Мухтарова.

Министерство культуры и информации РК поддерживает работу кризисных центров, подготовило методологию для проекта по психокоррекционной работе с агрессорами, совместно с партнерами вводит в этом году в систему казахстанского образования магистерскую программу по гендерным исследованиям. Ранее такой специальности не было.