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    Казахстанский фильм взял главный приз на кинофестивале в Дубае

    31 Октября 2022, 15:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский художественный фильм известного режиссера Булата Калымбетова получил главный приз на кинофестивале META Film Fest в Дубае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу киностудии «Казахфильм».

    META Film Fest, новый международный кинофестиваль, охватывающий киноиндустрию Ближнего Востока, Азии и Африки, стартовал 27 октября в кинотеатре Vox Cinemas в торговом центре Nakheel Mall на Пальме Джумейра. На фестивале были продемонстрированы более 70 фильмов из 25 стран.

    Четыре казахстанских фильма: «Мукагали», «Рассвет Великой Степи», «Акын» и «Конокрады» были отобраны в конкурсную программу.

    Картина «Мукагали», посвященная 90-летию известного казахского поэта Мукагали Макатаева, рассказывает о последних годах его жизни. Фильм снят киностудией «Казахфильм» имени Ш. Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК.

    В казахстанский прокат фильм вышел 21 октября 2021 года.

    Мировая премьера фильма состоялась в рамках 25-го Таллиннского кинофестиваля «Тёмные ночи» (PÖFF), где казахстанская картина была удостоена приза экуменического жюри. В марте текущего года биографическая картина была представлена в секции «Мировое кино» 26-го Международного кинофестиваля в Керале (Индия). Недавно фильм «Мукагали» получил специальный приз жюри на Казанском кинофестивале. А также фильм удостоился специального диплома жюри за лучшую работу художника-постановщика Ермека Утегенова на международном кинофестивале «Литература и кино» в Гатчине (Россия).

    Фото: kazakhfilm.kz
    Культура Минкультуры Кинематограф Казахфильм
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