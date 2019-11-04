Казахстанский фильм удостоился двух главных призов международного фестиваля в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - 3 ноября в Москве прошла торжественная церемония награждения победителей международного кинофестиваля «Московская премьера». Триумфатором церемонии стал фильм «Река» режиссера Эмира Байгазина, который по решению жюри стал обладателем гран-при конкурса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Посольства Казахстана в России.

Международный смотр фильмов «Московская премьера» в этом году прошел с 29 октября по 3 ноября в кинотеатре «Горизонт». В фестивале участвовали кинематографисты из Казахстана, Армении, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Грузии, Латвии, Эстонии, России и др.

В программу кинофестиваля были включены 2 конкурсных показа – полнометражных и короткометражных фильмов, внеконкурсные показы лучших фильмов совместного производства, лучших полнометражных кинодебютов и советская классика, объединенная циклом «Дружба народов».

Также на фестивале работало второстепенное жюри, представляющие киноклубы России. В итоге и эта коллегия признала лучшим фильмом картину «Река».

Казахстан был представлен также двумя полнометражными фильмами: «Айка» (Сергей Дворцевой), «Риэлтор» (Адильхан Ержанов), которые были показаны вне конкурса. В конкурсе же была показана «Река», которая ранее получила Приз «Золотой лев» программы «Горизонты» на 75-ом Венецианском кинофестивале за лучшую режиссуру.

В конкурсе короткометражного кино были показаны 2 работы молодых режиссеров: «Зоопарк» (Эльдар Шибанов) и «Самал» (Шугыла Сержан). По словам организаторов, фестиваль планируется проводить ежегодно.