Казахстанский фильм «Шынырау» примет участие в кинофестивале в Индии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Фильм «Шынырау» режиссера Жанабека Жетируова примет участие в программе 2-го кинофестиваля Kaaryat International Film Festival of India, Jaipur, который пройдет в период с 21 по 22 декабря 2019 года в городе Джайпур (Индия). Картина снята АО «Казахфильм» имени Ш. Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт киностудии «Казахфильм».

Данный кинофестиваль является новым перспективным индийским киносмотром, организованным с целью объединения кинодеятелей со всего мира и демонстрации лучших образцов мирового кинематографа. В фестивале участвуют как полнометражные, так и короткометражные картины, а также документальные фильмы и анимация.

Напомним, съемки фильма «Шынырау» прошли в Мангистауской области: на плато Устюрт, в селе Канга близ Форт-Шевченко и на побережье Каспийского моря. Главные роли в картине исполнили актеры Асылхан Толепов, Алдабек Шалбаев и Айжан Жетиру.

В январе 2019 года работу оператора Ривката Ибрагимова в этом фильме признали лучшей на конкурсе азиатских фильмов на 17-ом Международном кинофестивале в городе Дакка, Бангладеш. В ноябре текущего года картина Ж. Жетируова приняла участие в конкурсной программе 28-го Всекитайского кинофестиваля «Золотой петух и Сто цветов», а также открыла Дни казахстанского кино в Москве, приуроченные к 80-летнему юбилею Абиша Кекилбайулы.

В декабре фестивальная история картины дополнилась новыми событиями: фильм «Шынырау» принял участие в программе МКФ Asian International Film Festival Arizona (США), а затем в программе Международного кинофестиваля в Керале (Индия).