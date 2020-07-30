Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Культура

Казахстанский фильм получил приз на кинофестивале в Словакии

30 Июля 2020, 02:01
Казахстанский фильм получил приз на кинофестивале в Словакии

БРАТИСЛАВА. КАЗИНФОРМ - Короткометражный фильм «Умай» («Мальчик у окна») режиссера Инкар Абдраш получил приз «Лучший режиссер-дебютант» на Международном ежемесячном кинофестивале Kosece International Monthly Film Festival в Словакии по итогам июля 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова.

Цель фестиваля KIMFF — продвижение талантливых режиссеров со всего мира. В состав жюри киносмотра входят молодые кинематографисты Словакии. Каждый месяц они определяют победителей, которые по итогам года претендуют на главные награды KIMFF в своих категориях. Церемония вручения годовых наград запланирована на 26-28 мая 2021 года.

photo

Напомним, дебютный фильм Инкар Абдраш повествует о детдомовском мальчике, который меняет жизнь избалованной актрисы в лучшую сторону. Продюсерами картины выступили Фархат Абдраимов и Гульшат Смагулова.

photo

Ранее фильм получил 2 награды Международного кинофестиваля любительских фильмов British International Amateur Film Festival (BIAFF) в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший сценарий». Картина также была названа лучшей короткометражной лентой на юбилейном Х Международном кинофестивале Dadasaheb Phalke Film Festival в Индии(DPIFF).

Фильм снят ТПО «Дебют» киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК.

Фото: kazakhfilmstudios.kz


Культура   Евросоюз  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС