Казахстанский фильм получил приз на кинофестивале в Словакии

БРАТИСЛАВА. КАЗИНФОРМ - Короткометражный фильм «Умай» («Мальчик у окна») режиссера Инкар Абдраш получил приз «Лучший режиссер-дебютант» на Международном ежемесячном кинофестивале Kosece International Monthly Film Festival в Словакии по итогам июля 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова.

Цель фестиваля KIMFF — продвижение талантливых режиссеров со всего мира. В состав жюри киносмотра входят молодые кинематографисты Словакии. Каждый месяц они определяют победителей, которые по итогам года претендуют на главные награды KIMFF в своих категориях. Церемония вручения годовых наград запланирована на 26-28 мая 2021 года.

Напомним, дебютный фильм Инкар Абдраш повествует о детдомовском мальчике, который меняет жизнь избалованной актрисы в лучшую сторону. Продюсерами картины выступили Фархат Абдраимов и Гульшат Смагулова.

Ранее фильм получил 2 награды Международного кинофестиваля любительских фильмов British International Amateur Film Festival (BIAFF) в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший сценарий». Картина также была названа лучшей короткометражной лентой на юбилейном Х Международном кинофестивале Dadasaheb Phalke Film Festival в Индии(DPIFF).

Фильм снят ТПО «Дебют» киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК.

Фото: kazakhfilmstudios.kz