Казахстанский фильм получил приз на фестивале в Китае
ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Картина казахстанского кинорежиссёра Армана Баймуратова «Өзгеріс» названа в числе лучших в номинации короткого метра среди иностранных фильмов из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на VIII Азиатском фестивале короткометражных фильмов (Asia Microfilm Art Festival), который проходил в Китае с 6 по 8 ноября. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Нынешний субрегиональный фестиваль короткометражного кино собрал более 5000 заявок от кинорежиссеров из Китая и еще 20 стран мира.
Работы кинорежиссера Армана Баймуратова – «Өзгеріс», «Во сне» и «Тупик» были заявлены в программе короткого метра стран-участниц ШОС, из них фильм «Өзгеріс» получил приз жюри VIII Asia Microfilm Art Festival.
Напомним, история Азиатского фестиваля короткометражного кино в Линьцане (провинция Юньнань, Юго-Западный Китай) берет свое начало в 2013 году, он проходит каждую осень.
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