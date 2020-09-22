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Казахстанский фильм покажут на престижном международном кинофестивале в Сан-Себастьяне

Автор:  
Багдат Хасенова
22 Сентября 2020, 07:38
Казахстанский фильм покажут на престижном международном кинофестивале в Сан-Себастьяне

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Кинокартину обладателя азиатского Оскара казахстанского режиссера Адильхана Ержанова «Жёлтая кошка» увидят в Сан-Себастьяне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова.

«24 сентября фильм «Жёлтая кошка» режиссёра Адильхана Ержанова будет показан на 68-м Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне – одном из старейших и самых престижных в мире кинофестивалей класса «А». Этот киносмотр занимает четвёртое место по значимости в Европе после Канн, Берлина и Венеции», - отметили в «Казахфильме».

Показ состоится в рамках секции «Zabaltegi Tabakalera», в которой участвуют картины авторов, ориентированных на поиск новых путей кинематографической выразительности, добавили в киностудии.

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Напомним, премьера нового фильма обладателя азиатского Оскара режиссёра Адильхана Ержанова «Жёлтая кошка» состоялась 10 сентября 2020 года в рамках программы «Горизонты» 77-го Венецианского международного кинофестиваля.


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