Казахстанский фильм «Подсолнух» участвует сразу в двух международных фестивалях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Художественный фильм «Подсолнух», снятый режиссером Элей Гильман, принимает участие в программе международного кинофестиваля Near Nazareth Festival, который проходит с 6 по 8 июня в Израиле. Фильм снят киностудией «Казахфильм» совместно с ТОО «Сталкер Синема» по заказу Министерства культуры и спорта РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт АО «Казахфильм».

Картина «Подсолнух» расскажет историю семьи, в которой 14-летний подросток, страдающий интернет-зависимостью, пытается решить проблемы взрослых.

- Эта история – мое послание всем родителям, я надеюсь, что матери и отцы во всем мире, которые, как и я, воспитывают своих детей, услышат и поймут меня. Трудно быть подростком, трудно устоять перед давлением правил. И мы должны делать все возможное, чтобы быть ближе к нашим детям и любить их, - сказала режиссер Эля Гильман.

Near Nazareth Festival из года в год приглашает режиссёров со всего мира и ставит своей целью содействовать в установлении дружеских и уважительных отношений между народами мира. На этот фестиваль принимаются фильмы самых разных жанров и категорий.

Кроме того, фильм «Подсолнух» примет участие в конкурсной программе международного кинофестиваля Cannes Film Awards, который стартовал 8 июня. Казахстанская картина представлена в двух номинациях. Итоги фестиваля будут объявлены 9 июня.

На сегодняшний день на счету картины «Подсолнух» успешное участие в нескольких международных кинофестивалях. Фильм завоевал следующие награды: приз «Лучший режиссер», Venice Film Awards; приз «За выдающееся мастерство», WRPN Women’s International Film Festival (2020 г.); Специальный приз жюри, White Nights Film Festival (Санкт-Петербург, апрель, 2021 г.).

На недавно прошедшем международном фестивале Istanbul Film Awards по итогам месяца казахстанская картина получила сразу 7 наград: «Лучшая драма», «Лучший режиссер среди женщин» (Эля Гильман), «Лучший зарубежный фильм», «Лучший оператор» (Алексей Кирюхин), «Лучшая детская роль» (Рашид Мусин), «Лучший актер» (Еркебулан Даиров) и «Лучшая актриса» (Слабода Мичалович).