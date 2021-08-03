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Казахстанский фильм «Подарок Сталину» показали в Эфиопии

3 Августа 2021 21:08
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Казахстанский фильм «Подарок Сталину» показали в Эфиопии

АДДИС-АБЕБА. КАЗИНФОРМ - В Посольстве Казахстана в Эфиопии в рамках мероприятий, посвящённых 30-летию независимости Республики Казахстан, и развития культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами, а также в контексте Международного десятилетия сближения культур (2013-2022 гг.), объявленного резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Казахстана, состоялся показ кинофильма казахского режиссёра Рустема Абдрашева «Подарок Сталину». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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Посол Барлыбай Садыков отметил основные вехи развития Казахстана, ознакомил участников с инициативами Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента РК Кассым-Жомарта Токаева в сфере культуры, в том числе с основным содержанием статьи «Семь граней Великой степи» и программы «Рухани жангыру», текущими политическими реформами в стране.

Мероприятие было организовано с целью ознакомления общественности Эфиопии с историей и достижениями Казахстана, её вовлечения в укрепление культурно-гуманитарных контактов между двумя странами и народами.

Гостям вечера также была представлена фотовыставка о современном Казахстане.

Представители эфиопской общественности весьма высоко отозвались о достижениях нашего государства в социально-экономическом и политическом развитии, казахстанских инициативах на международной арене, направленных на обеспечение устойчивого развития и укрепление безопасности, в том числе в сфере ядерного разоружения и нераспространения, а также межкультурного и межконфессионального диалога.

По итогам встречи было принято решение о создании «Клуба друзей Казахстана» на базе центра казахской культуры при посольстве РК в Эфиопии.



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#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК   #Культура   #Африка  
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