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Казахстанский фильм «Дорога к матери» покажут в кинотеатрах США

23 Июля 2018 14:30 140
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Казахстанский фильм «Дорога к матери» покажут в кинотеатрах США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Дистрибьютор World Wide Motion Pictures приобрела права на фильм «Дорога к матери» Акана Сатаева. Об этом в Instagram сообщил сам режиссер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Друзья, я очень рад сообщить, что WWMPC приобрела права на фильм «Дорога к матери» по территории США, и этой осенью наш фильм будет в прокате в кинотеатрах США», - написал он.

Кинокартина рассказывает о судьбе человека, на долю которого выпало множество испытаний. Преодолеть все трудности ему помогает сила материнской любви. Через жизненный путь героя в картине показаны исторические вехи казахского народа. Съемки фильма проходили в Казахстане, Азербайджане и Беларуси. Главные роли исполнили Алтынай Ногербек, Адиль Ахметов, Аружан Джазильбекова и Еркебулан Дайыров.

Ранее казахстанская кинолента завоевала награду «Лучший художественный фильм» на международном кинофестивале WeLink, который проводится второй раз в США при поддержке ООН и кинопроизводителей Китая. Казахстанский фильм завоевал самую высокую награду как «Лучший художественный фильм» в номинации «Достижение жизни».

Напомним, «Дорога к матери» уже завоевала международное признание. На кинофестивалях в Испании, России, Хорватии фильм получал высшие награды, а во многих странах проходят показы фильма для наших казахстанцев за рубежом.

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Ключевые слова: Культура, США,
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Автор:

Дамир Байманов

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