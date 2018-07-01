Казахстанский фильм «Дорога к матери» покажут в кинотеатрах США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Дистрибьютор World Wide Motion Pictures приобрела права на фильм «Дорога к матери» Акана Сатаева. Об этом в Instagram сообщил сам режиссер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Друзья, я очень рад сообщить, что WWMPC приобрела права на фильм «Дорога к матери» по территории США, и этой осенью наш фильм будет в прокате в кинотеатрах США», - написал он.

Кинокартина рассказывает о судьбе человека, на долю которого выпало множество испытаний. Преодолеть все трудности ему помогает сила материнской любви. Через жизненный путь героя в картине показаны исторические вехи казахского народа. Съемки фильма проходили в Казахстане, Азербайджане и Беларуси. Главные роли исполнили Алтынай Ногербек, Адиль Ахметов, Аружан Джазильбекова и Еркебулан Дайыров.

Ранее казахстанская кинолента завоевала награду «Лучший художественный фильм» на международном кинофестивале WeLink, который проводится второй раз в США при поддержке ООН и кинопроизводителей Китая. Казахстанский фильм завоевал самую высокую награду как «Лучший художественный фильм» в номинации «Достижение жизни».

Напомним, «Дорога к матери» уже завоевала международное признание. На кинофестивалях в Испании, России, Хорватии фильм получал высшие награды, а во многих странах проходят показы фильма для наших казахстанцев за рубежом.