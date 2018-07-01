Казахстанский фильм «Дорога к матери» покажут в кинотеатрах США
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Дистрибьютор World Wide Motion Pictures приобрела права на фильм «Дорога к матери» Акана Сатаева. Об этом в Instagram сообщил сам режиссер, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Друзья, я очень рад сообщить, что WWMPC приобрела права на фильм «Дорога к матери» по территории США, и этой осенью наш фильм будет в прокате в кинотеатрах США», - написал он.
Кинокартина рассказывает о судьбе человека, на долю которого выпало множество испытаний. Преодолеть все трудности ему помогает сила материнской любви. Через жизненный путь героя в картине показаны исторические вехи казахского народа. Съемки фильма проходили в Казахстане, Азербайджане и Беларуси. Главные роли исполнили Алтынай Ногербек, Адиль Ахметов, Аружан Джазильбекова и Еркебулан Дайыров.
Ранее казахстанская кинолента завоевала награду «Лучший художественный фильм» на международном кинофестивале WeLink, который проводится второй раз в США при поддержке ООН и кинопроизводителей Китая. Казахстанский фильм завоевал самую высокую награду как «Лучший художественный фильм» в номинации «Достижение жизни».
Напомним, «Дорога к матери» уже завоевала международное признание. На кинофестивалях в Испании, России, Хорватии фильм получал высшие награды, а во многих странах проходят показы фильма для наших казахстанцев за рубежом.
- Картина «Эль Фриман» казахстанского режиссера участвует в Мадридском кинофестивале
- Cтилизованные юрты делает мастер из Кокшетау
- Франция призвала США отменить пошлины на сталь
- Всемирно известные хореографы из США проведут мастер-классы в Астане
- Костяные статуэтки акмолинского художника покоряют мир
- Знаменитые хореографы представят эксклюзивный балет на сцене столичного театра
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана