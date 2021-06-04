Казахстанский фильм «Большая маленькая жизнь» вышел на экраны кинотеатров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 3 июня во всех кинотеатрах Казахстана стартовал прокат кинокартины «Большая маленькая жизнь», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Режиссером фильма является Женис Туматаев.

Кинокартина рассказывает об истории молодой девушки по имени Аяла, которая работает на престижной работе, владеет всеми атрибутами успешности, но неустроенна в личной жизни. В фильме раскрывается тема женского одиночества.

«Кастинг проходил очень долго и мучительно. Толепберген Байсакалов – кастинг-директор, актер со стажем. Даже он порой терялся перед выбором на ту или иную роль. Искали новые лица, новых героев, но, когда приходили профессионалы Асель Калиева, Санжар Мади, Жандос Айбасов, Сергей Погосян, Бопеш Жантаев, Ирина Ажмухаметова – все вопросы отпадали. В дебютной картине надо довериться профессионалам», - рассказал режиссер Женис Туматаев.

Он пояснил тему, которая поднимается в фильме.

«Женское одиночество. Можно ли назвать это экзистенциальной драмой современного цивилизованного общества? Мы не стали намеренно углубляться в мокрые подушки и истерики. Не ставим цель сжалиться над главной героиней; не пытаемся найти причину и виноватых. И попробуем использовать главного антагониста не живого героя, не человека, но его первопричинную негативную сущность – эгоизм. Эгоизм погибшего мужа-хоккеиста, выбравшего спорт, но не семью. Да и сама героиня ведет себя эгоцентрично по отношению к своей дочери, приезжая домой поздно вечером, скупо одаривая поцелуями в щечку, и в то же время, перекладывая воспитание Амины на няню. Даже невинные просьбы дочери рассказать об отце, пытается неловко игнорировать», - отметил Женис Туматаев.

В свою очередь, кастинг-директор фильма Толепберген Байсакалов прокомментировал, что кинокартина особенно посвящена всем женщинам - мамам, сестрам, женам.

«Девиз этого фильма: одиночество - не повод сдаваться. Наша героиня приходит к тому, что такое быть мамой, женщиной, что нужно жить, творить, созидать, влюбляться и любить. Отмечу, что это первая картина подобного рода в таком жанре. Всем рекомендую посмотреть фильм, может и поплакать, подумать и посмотреть трезвым взглядом на жизнь. Картина очень серьезная, и зрителю будет о чем подумать», - считает он.

Жанр кинокартины – мелодрама. Съёмки картины проходили в Алматы.

В фильме снимаются Асель Калиева, Жандос Айбасов, Санжар Мади, Сергей Погосян, Бопеш Жандаев, Ирина Ажмухамедова, Кристина Кириченко, Айбар Тангыт и другие.

«За хрупким фасадом успешной, самодостаточной и уверенной в себе женщины Аяла, как и все женщины Востока, прячет свою большую маленькую жизнь. Кто она? Амбициозная бизнес-леди? Или хрупкая, слабая женщина, плывущая по течению своих воспоминаний, пытающаяся не утонуть в трясине прошлого? Но самый главный вопрос: в чем настоящее женское предназначение - любить и помнить или отпустить прошлое и быть любимой?», - говорится в описании фильма.

Отметим, что на протяжении всего фильма упоминается Хоккейный клуб «Барыс» - единственная наша гордость в командных видах спорта. В съемках приняли участие основные игроки клуба «Барыс».



