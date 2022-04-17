Казахстанский фигурист завоевал серебро чемпионата мира среди юниоров

ТАЛЛИН. КАЗИНФОРМ - Первую в истории Казахстана серебряную медаль юниорского чемпионата мира по фигурному катанию в столице Эстонии завоевал Михаил Шайдоров, передает МИА «Казинформ»со ссылкой на Olympic.kz.

Успеха казахстанец добился в короткой программе, набрав 234,31 баллов. Наш спортсмен смог выполнить четыре лутца, три акселя и четыре тулупа. Его медаль стала исторической для страны: у Казахстана не было медалей молодежных чемпионатов мира по фигурному катанию.

Золотую медаль выиграл представитель США Илья Малинин, на третьей строчке протокола расположился Татсуя Тсубои (Япония).

Видео выступления Михаила Шайдорова опубликовано на Telegram-канале Olympic.kz.