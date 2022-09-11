Казахстанский фигурист завоевал медаль этапа Гран-при среди юниоров

НУР-СУЛТАН, КАЗИНФОРМ – Казахстанский фигурист Рахат Бралин стал призером юниорского Гран-при, который в эти дни проходит в столице Латвии Риге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В короткой программе юный фигурист из Казахстана набрал 68,66 баллов, заняв четвертое место. В произвольной программе Бралину удалось набрать 130,72 баллов, что стало также четвертым результатом. За две программы в сумме казахстанский спортсмен сумел набрать 199,38 очков и завоевать бронзовую медаль Гран-при. Об этом сообщил Isuresults.com .

Еще один казахстанец Артур Смагулов занял 18-е место соревнований в латвийской столице.