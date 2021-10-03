Казахстанский фигурист взял «серебро» молодежного Гран-при в Польше

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский спортсмен Михаил Шайдоров выиграл «серебро» на молодежном Гран-при по фигурному катанию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Фигурист Михаил Шайдоров стал серебряным призером ISU Junior Grand Prix. Данный турнир состоялся в польском городе Гданьске.

По результатам обеих программ, спортсмен из Казахстана набрал 207,3 балла. Этот результат позволил ему занять второе место.

Золотую и бронзовую медали завоевали россияне Глеб Лутфуллин (231,26) и Егор Рухин (202,28).