13:20, 03 Октябрь 2021 | GMT +6
Казахстанский фигурист взял «серебро» молодежного Гран-при в Польше
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский спортсмен Михаил Шайдоров выиграл «серебро» на молодежном Гран-при по фигурному катанию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Фигурист Михаил Шайдоров стал серебряным призером ISU Junior Grand Prix. Данный турнир состоялся в польском городе Гданьске.
По результатам обеих программ, спортсмен из Казахстана набрал 207,3 балла. Этот результат позволил ему занять второе место.
Золотую и бронзовую медали завоевали россияне Глеб Лутфуллин (231,26) и Егор Рухин (202,28).