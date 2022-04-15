Казахстанский фигурист вошел в топ-10 на юниорском чемпионате мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фигурист из Казахстана Михаил Шайдоров занял восьмое место в короткой программе на юниорском чемпионате мира в Таллине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Первое место занял американец Илья Малинин (88,99). Второй результат показал канадец Уэсли Чу (81,59). Эстонец Михаил Селевко (81,26) занимает третье место перед произвольной программой. Михаил Шайдоров занял восьмое место в короткой программе.

1. Илья Малинин (США) — 88,99;

2. Уэсли Чу (Канада) — 81,59;

3. Михаил Селевко (Эстония) — 81,26;

4. Лиам Капейкис (США) — 79,83;

5. Тацуя Цубои (Япония) — 79,15;

6. Стивен Гоголев (Канада) — 78,75;

7. Андреас Нордебак (Швеция) — 76,20;

8. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 75,14;

9. Лукас Хонда (Япония) — 73,01;

10. Николай Мемола (Италия) — 71,42.

Отметим, что юниорский чемпионат мира в Таллине по фигурному катанию проходит с 14 по 17 апреля. Изначально турнир был запланирован в Софии на 7-13 марта, но 12 февраля Международный союз конькобежцев (ИСУ) объявил о том, что турнир перенесен из-за ожидаемого в марте пика заболеваемости «омикроном» – видом коронавирусной инфекции.

Напомним, в январе этого года в Таллинне завершился чемпионат четырех континентов по фигурному катанию. По итогам турнира казахстанец Михаил Шайдоров занял пятое место. В сумме он набрал 234,67 балла.