Новости
Казахстанский фигурист стал пятым на международном турнире в Германии
23 Января 2022 14:10
Поделиться:
ОБЕРСТДОРФ. КАЗИНФОРМ - В Оберстдорфе в эти дни проходит международный турнир по фигурному катанию Bavarian Open. Казахстан в мужском одиночном катании представил Рахат Бралин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Новости по темеЭстафета огня зимней Олимпиады в Пекине пройдет со 2 по 4 февраля Казахстанский теннисист стал абсолютным чемпионом турнира в Вильнюсе Казахстанки завоевали «золото» и «бронзу» открытого чемпионата Турции по спортивной ходьбе
По итогам выступления в произвольной и короткой программе Бралин завоевал 140,25 баллов. Этот результат позволил ему распложится на пятой строчке в итоговом протоколе.
Добавим, что «золото» турнира в этой категории завоевал Владимир Самойлов (Польша). На втором месте расположился Люк Майерхофер (Австрия). Замкнул тройку лидеров Кай Ягода (Германия).
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Анна Данилина вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии
- Эстафета огня зимней Олимпиады в Пекине пройдет со 2 по 4 февраля
- Казахстанский теннисист стал абсолютным чемпионом турнира в Вильнюсе
- Казахстанки завоевали «золото» и «бронзу» открытого чемпионата Турции по спортивной ходьбе
- Казахстанский теннисист с победы стартовал в «миксте» Australian Open
- Как выступили казахстанские биатлонистки на этапе Кубка мира в Италии
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн