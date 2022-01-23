+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -21 °С
Алматы: -3 °С
USD 435.1 EUR 493.27
RUB 5.69 CNY 68.63
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанский фигурист стал пятым на международном турнире в Германии

23 Января 2022 14:10
Поделиться:
Казахстанский фигурист стал пятым на международном турнире в Германии

ОБЕРСТДОРФ. КАЗИНФОРМ - В Оберстдорфе в эти дни проходит международный турнир по фигурному катанию Bavarian Open. Казахстан в мужском одиночном катании представил Рахат Бралин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Новости по теме
Анна Данилина вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии
Эстафета огня зимней Олимпиады в Пекине пройдет со 2 по 4 февраля Казахстанский теннисист стал абсолютным чемпионом турнира в Вильнюсе Казахстанки завоевали «золото» и «бронзу» открытого чемпионата Турции по спортивной ходьбе

По итогам выступления в произвольной и короткой программе Бралин завоевал 140,25 баллов. Этот результат позволил ему распложится на пятой строчке в итоговом протоколе.

Добавим, что «золото» турнира в этой категории завоевал Владимир Самойлов (Польша). На втором месте расположился Люк Майерхофер (Австрия). Замкнул тройку лидеров Кай Ягода (Германия).


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Фигурное катание  
Поделиться:
Новости по теме
Анна Данилина вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии
Эстафета огня зимней Олимпиады в Пекине пройдет со 2 по 4 февраля
Казахстанский теннисист стал абсолютным чемпионом турнира в Вильнюсе
Казахстанки завоевали «золото» и «бронзу» открытого чемпионата Турции по спортивной ходьбе
Популярное
1 Как будут учиться студенты и школьники Алматы: изменено постановление
2 Президент провел совещание с руководителями отдельных государственных органов
3 Медсестра из Алматы признана лучшей в республике
4 31 человек, взятые под стражу во время беспорядков, получают лечение в больницах – МВД РК
5 Система сплошного видеонаблюдения действует во всех подразделениях полиции СКО
6 Более 400 заболевших КВИ в сутки фиксируют в Костанайской области
Читайте также
Казахстанский теннисист с победы стартовал в «миксте» Australian Open
Как выступили казахстанские биатлонистки на этапе Кубка мира в Италии
Как будут учиться студенты и школьники Алматы: изменено постановление
Президент провел совещание с руководителями отдельных государственных органов
Медсестра из Алматы признана лучшей в республике
31 человек, взятые под стражу во время беспорядков, получают лечение в больницах – МВД РК
Система сплошного видеонаблюдения действует во всех подразделениях полиции СКО
Более 400 заболевших КВИ в сутки фиксируют в Костанайской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив