Казахстанский фигурист стал пятым на международном турнире в Германии

ОБЕРСТДОРФ. КАЗИНФОРМ - В Оберстдорфе в эти дни проходит международный турнир по фигурному катанию Bavarian Open. Казахстан в мужском одиночном катании представил Рахат Бралин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

По итогам выступления в произвольной и короткой программе Бралин завоевал 140,25 баллов. Этот результат позволил ему распложится на пятой строчке в итоговом протоколе.

Добавим, что «золото» турнира в этой категории завоевал Владимир Самойлов (Польша). На втором месте расположился Люк Майерхофер (Австрия). Замкнул тройку лидеров Кай Ягода (Германия).