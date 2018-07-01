Казахстанский еврокубковый поход продолжится уже без «Иртыша»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Костанайский «Тобол» победил грузинский клуб «Самтредиа» в ответном матче первого отборочного раунда Лиги Европы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Итог игры в Костанае - 2:0 в пользу хозяев. На 12-й минуте встречи казахстанскую команду вперед вывел Бауыржан Турысбек, а на 83-й Аслан Дарабаев упрочил ее лидерство.

Первый матч в Тбилиси (Грузия) также завершился минимальной победой «Тобола» - 1:0. Единственный гол в компенсированное время (94 минута) забил Максим Федин.

Таким образом, подопечные Владимира Никитенко сумели пробиться во второй отборочный раунд Лиги Европы, где их соперником станет победитель пары «Пюник» (Армения) - «Вардар» (Македония).

А вот «Иртыш» проиграл дома и вылетел из Лиги Европы.

Ответный матч первого отборочного раунда Лиги Европы, в котором встречались местный «Иртыш» и литовский «Тракай», прошел в Павлодаре. Эта игра завершилась неожиданной победой литовцев со счетом 1:0. На 19-й минуте результативным ударом отметился Сваюнас Чижас.

Напомним, первая игра в Вильнюсе (Литва) закончилась вничью - 0:0. Перед ответной встречей букмекеры считали очевидным фаворитом павлодарскую команду. Однако во второй раунд квалификации вышел «Тракай» - там он сыграет с победителем пары «Рудар» (Черногория) - «Партизан» (Сербия).

Таким образом, из казахстанских клубов в Лиге Европы борьбу продолжают алматинский «Кайрат», дважды разгромивший андоррский «Энгордани» (3:0, 7:1), и костанайский «Тобол», также в двух матчах победивший грузинский «Самтредиа» (1:0, 2:0).

Во втором раунде «Кайрат» встретится с голландским «АЗ Алкмаар», а «Тобол» будет ждать победителя пары «Пюник» (Армения) - «Вардар» (Македония).