Казахстанский электронный паспорт вакцинации признан 33 странами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель комитета санэпидконтроля Ержан Байтанаев сообщил, что на основании паспорта, сертификата или справки вакцинации против КВИ граждане РК и стран, имеющих взаимное признание, прошедшие полный курс вакцинации от КВИ, освобождаются от карантинных ограничений – сдачи ПЦР теста, самоизоляции и других. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ревакцинации подлежат лица, получившие полный курс первичной вакцинации шесть и более месяцев назад. На сегодня подлежат ревакцинации до конца года 6,3 млн человек. Охвачено ревакцинацией 3,7 млн человек или 59%. Необходимо отметить, что с расширением контингентов на вакцинацию и ревакцинацию против КВИ вакциной «Комирнати» (Pfizer) в регионах активизировалось проведение как вакцинации, так и ревакцинации против КВИ. Ежедневно проходят ревакцинацию всеми видами вакцин, в среднем, около 21 тыс. человек в сутки», – сказал Е. Байтанаев.

Е. Байтанаев также отметил, что при выезде за рубеж требования к вакцинации и ревакцинации определяются страной въезда. При выезде в страны, где признаются вакцины, одобренные ВОЗ, можно повторно привиться соответствующими вакцинами. Для стран, с которыми достигнута договоренность по взаимному признанию паспортов вакцинации, достаточно имеющегося документа о вакцинации против КВИ.