Казахстанский экспорт с начала года подорожал на 13,3%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане цены на экспортируемые товары в августе 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем повысились на 3,5%, с декабрем 2017 года - на 13,3%, на импортируемые - на 1,3% и 4,5% соответственно, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

В отчетном периоде повышение цен экспортных поставок зафиксировано на нефть - на 19,8%, марганцевые руды - на 19,5%, медные руды - на 17,6%, медь - на 14,9%, природный газ - на 13,6%, ферросплавы - на 12,8%, железные руды - на 10,7%, прокат черных металлов - на 10%, уголь - на 8,5%, алюминий - на 8,2%, снизились - на цинк на 11,1%.

Рост цен отмечен на ячмень - на 14,8%, хлопок - на 6,5%, пшеницу - на 6,1%, их понижение - на шерсть на 6%.

Из импортируемой продукции фрукты и орехи подорожали на 58,7%, мясо птицы - на 19,7%, рыба - на 12,3%, чай - на 8,5%, сахар - на 2,2%, какао подешевело на 6,6%, маргарин - на 3%, растительное масло - на 2,3%, макаронные изделия - на 2,2%, кофе - на 1,5%.

Цены на обувь стали выше на 25,2%, бумагу - на 13,8%, пластмассу - на 8,8%, текстильные изделия - на 7,6%.