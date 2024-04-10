Казахстанский эксперт предложила жестче наказывать работодателей за нарушение условий труда
Заместитель директора Центра научной экономической экспертизы Института экономических исследований Айгуль Асенова предложила более строгие меры наказания для работодателей, которые нарушают условия труда своих сотрудников, передает корреспондент агентства Kazinform.
— В современном обществе забота о здоровье и благополучии работников является приоритетной задачей государства. Взаимоотношения между работодателями и работниками регулируются нормами трудового законодательства. За необеспечение работников лечебно-профилактическим питанием, средствами индивидуальной и коллективной защиты на работодателей налагаются конкретные санкции, — написала Айгуль Асенова в telegram-канале Economy KZ.
Эксперт рассказала о том, как законодательство других стран регулирует вопросы защиты прав трудящихся. Так, например, в США в соответствии с Законом «Об охране труда» и стандартами безопасности Управления по охране труда, работодатели должны обеспечить каждого сотрудника соответствующими средствами индивидуальной защиты.
— Согласно Закону, на любого работодателя, который нарушает данное требование, может быть наложен штраф в размере до 7000 долларов за каждое такое нарушение. На работодателя, который не устранил нарушение в течение периода разрешенного для его исправления, налагается штраф в размере не более 7000 долларов США за каждый день, в течение которого продолжается такое неисполнение или нарушение. На работодателя, который умышленно или неоднократно нарушает требования налагается штраф в размере не более 70 000 долларов США за каждое нарушение, — пояснила эксперт.
Кроме того, по ее словам, в Филиппинах работодателей также могут оштрафовать на 530 долларов США за непредоставление работникам необходимых медицинских материалов, оборудования и средств. А в случаях несоблюдения положений Закона о средствах индивидуальной защиты, на работодателя налагается штраф в размере 880 долл. США.
Эксперт также упомянула пример из Узбекистана.
— Согласно Закону об охране труда, работники, занятые на работах с неблагоприятными условиями труда, обеспечиваются бесплатно лечебно-профилактическим питанием, газированной соленой водой (работающие в горячих цехах), специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты и гигиены по установленным нормам, — отметила Айгуль Асенова.
Она добавила, что в этой стране согласно Кодексу «Об административной ответственности», за нарушение законодательства о труде и охране труда предусматривается штраф от 5 до 10 базовых расчетных величин.
Эксперт считает, что введение подобных мер в Казахстане позволит снизить количество нарушений работодателей в сфере обеспечения работников условиями труда.
— По статистическим данным портала Комитета правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры РК за нарушение работодателем требований по обеспечению работников лечебно-профилактическим питанием, средствами индивидуальной и коллективной защиты за 2022 год было составлено 82 протокола (предупреждение), при этом штрафы отсутствуют, — подчеркнула Айгуль Асенова.