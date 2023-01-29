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Казахстанский дзюдоист Жансай Смагулов проиграл в финале Гран-при в Португалии

29 Января 2023, 02:09
Казахстанский дзюдоист Жансай Смагулов проиграл в финале Гран-при в Португалии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Дзюдоист из Казахстана Жансай Смагулов выступил в финале Гран-при, который в эти дни проходит Португалии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В финальной схватке в весовой категории до 73 килограммов казахстанский спортсмен встретился с представителем Узбекистана Обидхоном Номоновым и потерпел досрочное поражение. В полуфинале казахстанец победил иппоном (досрочно) испанца Хосе-Антонио Аранду.

Номонов является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года.

30-летний Смагулов - мастер спорта международного класса. В 2017 году казахстанец стал бронзовым призером чемпионата Азии, который состоялся в Гонконге, в январе 2018-го года Жансай выиграл мировой этап Гран-при в Тунисе. В 2016 году Смагулов участвовал на Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро.

Ранее чемпионкой Гран-при стала дзюдоистка из Казахстана Абиба Абужакынова.


Фото: sports.kz
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