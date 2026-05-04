KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Казахстанский дзюдоист завоевал бронзу на турнире Grand Slam

    В Душанбе (Таджикистан) завершился турнир по дзюдо серии Grand Slam, где казахстанские дзюдоисты завоевали одну бронзовую медаль, передает агенство Kazinform со ссылкой на НОК.

    спорт, дзюдоист, НОК РК
    Фото: НОК РК

    Как сообщает Национальный олимпийский комитет, в весовой категории до 60 килограммов на третью ступень пьедестала поднялся Нурадил Алжан.

    До финального блока дошли Аскар Наркулов (до 81 кг) и Даниил Крылов (до 90 кг). Однако оба спортсмена уступили в решающих поединках и завершили выступление на пятом месте.

    Ранее сообщалось, казахстанские спортсмены завоевали восемь медалей на Азиатских пляжных играх-2026.   

    Дзюдо Медаль Спорт
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор