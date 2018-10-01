Казахстанский дзюдоист завоевал «бронзу» на молодежном чемпионате мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Жанболат Багтбергенов стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира по дзюдо. В поединке за «бронзу» в весе до 73 кг он оказался сильнее россиянина Дэвида Гамасова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

На второй день чемпионата мира среди молодежи Жанболат показал лучший результат в сборной Казахстана, завоевав бронзовую награду. Жанболат провел 6 поединков на чемпионате мира и одержал 5 побед. В отборочном этапе его первым соперником был Ли Вике Винг (Гонконг), затем он победил кубинца Лейарда Наварро и Сомона Махмадбекова из Таджикистана. Но в четвертьфинале его остановил турок Билал Гилоглу.

В утешительном поединке наш соотечественник уверенно победил бельгийца Малика Абдула Уммаева, а в схватке за «бронзу» одолел Дэвида Гамасова из России.

Таким образом, эта награда стала первой для молодежной сборной Казахстана по дзюдо на ЧМ, который проходит в Нассау (Багамские острова).

Данный чемпионат, в котором участвуют около 500 дзюдоистов из 67 стран мира, продлится до 21 октября.



Фото: olympic.kz