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    08:39, 01 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Казахстанский дзюдоист выиграл «золото» чемпионата мира в Перу

    Санжар Еруланулы, дзюдо
    Фото: Федерация дзюдо Казахстана

    Представитель команды Казахстана по дзюдо Санжар Еруланулы одержал победу на чемпионате мира среди кадетов в Лиме (Перу). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Он завоевал титул чемпиона в весовой категории до 90 килограммов. В решающей схватке Санжар досрочно победил украинца Дмитро Лебида.

    Санжар, занимающий 5-е место в мировом рейтинге, начал своё выступление на турнире со второго круга. Он провёл четыре схватки, в каждой из которых уверенно побеждал соперников.

     

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Дзюдо Южная Америка
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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