Казахстанский дзюдоист выиграл «золото» чемпионата мира в Перу

Представитель команды Казахстана по дзюдо Санжар Еруланулы одержал победу на чемпионате мира среди кадетов в Лиме (Перу). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Он завоевал титул чемпиона в весовой категории до 90 килограммов. В решающей схватке Санжар досрочно победил украинца Дмитро Лебида.

Санжар, занимающий 5-е место в мировом рейтинге, начал своё выступление на турнире со второго круга. Он провёл четыре схватки, в каждой из которых уверенно побеждал соперников.