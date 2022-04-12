Казахстанский дзюдоист улучшил позиции в мировом рейтинге IJF

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация дзюдо (IJF) обновила мировой рейтинг после соревнований Grand Slam в Анталии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В обновленном рейтинге среди казахстанских дзюдоистов лучший показатель у Жансая Смагулова. В весовой категории до 73 кг среди мужчин он поднялся с 10-го на 7-е место. В настоящее время у Жансая 2698 очков.

Стоит отметить, что в Анталии он завершил турнир на пятом месте.