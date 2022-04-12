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    16:19, 12 Апрель 2022 | GMT +6

    Казахстанский дзюдоист улучшил позиции в мировом рейтинге IJF

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация дзюдо (IJF) обновила мировой рейтинг после соревнований Grand Slam в Анталии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В обновленном рейтинге среди казахстанских дзюдоистов лучший показатель у Жансая Смагулова. В весовой категории до 73 кг среди мужчин он поднялся с 10-го на 7-е место. В настоящее время у Жансая 2698 очков.

    Стоит отметить, что в Анталии он завершил турнир на пятом месте.

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