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Казахстанский дзюдоист стал призером турнира Grand Slam в Израиле
19 Февраля 2022 00:15
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ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ - Дзюдоист из Казахстана Жансай Смагулов завоевал бронзовую медаль на турнире Grand Slam в Израиле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Смагулов в весовой категории до 73 килограммов выиграл немецкого дзюдоиста Игоря Виндтке. Перед этим казахстанец победил грузинского спортсмена Георгия Чикхелидзе и итальянца Джованни Эспосито. В полуфинальной схватке казахстанский спортсмен уступил Обидхону Номонову из Узбекистана.
Стоит напомнить, что в этой же весовой категории выступал еще один казахстанец — Данияр Шамшаев, который в первом круге проиграл хозяину турнира из Израиля Орону Гинеру.
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