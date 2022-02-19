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Казахстанский дзюдоист стал призером турнира Grand Slam в Израиле

19 Февраля 2022 00:15
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Казахстанский дзюдоист стал призером турнира Grand Slam в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ - Дзюдоист из Казахстана Жансай Смагулов завоевал бронзовую медаль на турнире Grand Slam в Израиле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Смагулов в весовой категории до 73 килограммов выиграл немецкого дзюдоиста Игоря Виндтке. Перед этим казахстанец победил грузинского спортсмена Георгия Чикхелидзе и итальянца Джованни Эспосито. В полуфинальной схватке казахстанский спортсмен уступил Обидхону Номонову из Узбекистана.

Стоит напомнить, что в этой же весовой категории выступал еще один казахстанец — Данияр Шамшаев, который в первом круге проиграл хозяину турнира из Израиля Орону Гинеру.


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#Спорт   #Дзюдо  
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