26 Августа 2022 11:16

Казахстанский дзюдоист стал бронзовым призером ЧМ среди кадетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сараево (Босния и Герцеговина) в эти дни принимает чемпионат мира по дзюдо среди кадетов. Копилка команды Казахстана пополнилась второй медалью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В весовой категории до 60 кг Талгат Орынбасар завоевал бронзовую медаль. В схватке за третье место он выиграл у Сардора Химатова из Узбекистана.

Ранее также третьим стал Диас Жолдыбаев (до 50 кг).

Фото: olympic.kz