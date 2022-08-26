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Казахстанский дзюдоист стал бронзовым призером ЧМ среди кадетов
26 Августа 2022 11:16

Казахстанский дзюдоист стал бронзовым призером ЧМ среди кадетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сараево (Босния и Герцеговина) в эти дни принимает чемпионат мира по дзюдо среди кадетов. Копилка команды Казахстана пополнилась второй медалью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В весовой категории до 60 кг Талгат Орынбасар завоевал бронзовую медаль. В схватке за третье место он выиграл у Сардора Химатова из Узбекистана.

Ранее также третьим стал Диас Жолдыбаев (до 50 кг).


Фото: olympic.kz


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