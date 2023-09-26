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    11:02, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстанский дзюдоист сенсационно победил олимпийского чемпиона на Азиаде

    Казахстанский дзюдоист сенсационно победил олимпийского чемпиона на Азиаде
    Фото: Sports.kz.

    Казахстанский дзюдоист Нурлыхан Шархан вышел в полуфинал Азиатских игр-2023 в Ханчжоу (Китай), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В четвертьфинальной схватке весовой категории до 100 кг Шархан нанес неожиданное поражение иппоном японскому спортсмену Аарону Вольфу. Отметим, что Аарон Вольф является чемпионом и серебряным призером Олимпиады-2020 в Токио, а также чемпионом мира-2017, чемпионом Азии-2021 и бронзовым призер чемпионата мира-2019.

    В полуфинальном поединке Нурлыхан встретится с Музаффарбеком Туробоевым из Узбекистана, являющимся чемпионом мира-2022.

    Теги:
    Спорт Азиатские игры
    Автор
    Ринат Дусумов
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