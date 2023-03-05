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    19:14, 04 Март 2023 | GMT +6

    Казахстанский дзюдоист проиграл узбекистанцу в финале турнира серии Grand Slam в Ташкенте

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    Фото: Sports.kz
    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Дзюдоист из Казахстана Данияр Шамшаев выступил в финале турнира серии Grand Slam, который в эти дни проходит в узбекистанском Ташкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В финале весовой категории до 73 килограммов казахстанский спортсмен встретился с местным дзюдоистом Муроджоном Юлдошевым и не сумел одержать победу.

    В прошлом году Юлдошев стал победителем Гран-при Португалии с призовым фондом 100 тысяч долларов.

    До финала казахстанец выиграл четыре схватки досрочно, в том числе победив двукратного серебряного призера чемпионатов мира (2018, 2022) француза Бенджамина Аксуса.


    Теги:
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