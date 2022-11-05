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Казахстанский дзюдоист остался без медали турнира серии Grand Slam в Баку

5 Ноября 2022, 13:15
Казахстанский дзюдоист остался без медали турнира серии Grand Slam в Баку
5 Ноября 2022, 13:15

Казахстанский дзюдоист остался без медали турнира серии Grand Slam в Баку

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Баку стартовал турнир по дзюдо серии Grand Slam. В первый день казахстанец Гусман Кыргызбаев не смог завоевать бронзовую медаль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В категории до 66 килограммов он дошел до схватки за третье место, однако подняться на пьедестал он не смог. Гусман уступил испанцу Давиду Торне.

Первый день турнира Казахстан завершил без завоеванных наград.

Фото: olympic.kz


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