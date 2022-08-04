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Казахстанский дзюдоист Магжан Шамшадин завоевал «бронзу» ЧА-2022
4 Августа 2022 19:37

Казахстанский дзюдоист Магжан Шамшадин завоевал «бронзу» ЧА-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представитель сборной Казахстана по дзюдо Магжан Шамшадин стал бронзовым призером чемпионата Азии, который проходит в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Он стал третьим в весовой категории до 60 кг. Шамшадин сумел отыграться практически в самом конце схватки.

Казахстанский дзюдоист уступал с разницей в один балл сопернику из Монголии Ариунболду Энхтайвану. Однако в итоге он заработал «иппон», победив досрочно.

Ранее «серебро» домашнего чемпионата Азии завоевала дзюдоистка Абиба Абужакынова ( до 48 кг).


Фото: olympic.kz



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