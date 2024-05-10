Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов одержал вторую досрочную победу на Grand Slam в Астане

Один из лидеров команды Казахстана по дзюдо Елдос Сметов (до 60 килограммов) вышел в ¼ финала турнира серии Grand Slam в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.

В 1/8 финала он с оценкой «иппон» выиграл у Юнеса Саддики (Марокко). Таким образом, Сметов одержал вторую досрочную победу подряд.

За выход в полуфинал ему будет противостоять Рамазан Абдуллаев (Россия).

Добавим, что в этом же весе Магжан Шамшаддин уступил на старте турнира Назиру Талибову (Азербайджан).