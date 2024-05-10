13:33, 10 Май 2024 | GMT +6
Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов одержал вторую досрочную победу на Grand Slam в Астане
Один из лидеров команды Казахстана по дзюдо Елдос Сметов (до 60 килограммов) вышел в ¼ финала турнира серии Grand Slam в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.
В 1/8 финала он с оценкой «иппон» выиграл у Юнеса Саддики (Марокко). Таким образом, Сметов одержал вторую досрочную победу подряд.
За выход в полуфинал ему будет противостоять Рамазан Абдуллаев (Россия).
Добавим, что в этом же весе Магжан Шамшаддин уступил на старте турнира Назиру Талибову (Азербайджан).