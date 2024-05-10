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    13:33, 10 Май 2024 | GMT +6

    Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов одержал вторую досрочную победу на Grand Slam в Астане

    елдос сметов
    Фото: пресс-служба НОК Казахстана

    Один из лидеров команды Казахстана по дзюдо Елдос Сметов (до 60 килограммов) вышел в ¼ финала турнира серии Grand Slam в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.

    В 1/8 финала он с оценкой «иппон» выиграл у Юнеса Саддики (Марокко). Таким образом, Сметов одержал вторую досрочную победу подряд.

    За выход в полуфинал ему будет противостоять Рамазан Абдуллаев (Россия).

    Добавим, что в этом же весе Магжан Шамшаддин уступил на старте турнира Назиру Талибову (Азербайджан).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Дзюдо Астана
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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