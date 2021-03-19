Казахстанский дуэт вышел в полуфинал теннисного турнира серии ITF в Анталии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Гозаль Айнитдинова и Жибек Куламбаева вышли в полуфинал парного разряда турнира серии ITF в Анталии с призовым фондом 15 тысяч долларов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В федерации сообщили, что казахстанский дуэт Айнитдинова/Куламбаева стартовал на этом турнире с победы над парой Дарья Астахова (Россия)/Ноэлия Себальос (Боливия) — 6:4, 6:4. В четвертьфинале наши вышли на представительниц Чехии - Мириам Колодзиэёву и Анету Лабуткову - и обыграли их 6:1, 3:6, 10:7.

В полуфинале парного разряда могла оказаться еще одна представительница Казахстана — Екатерина Дмитриченко, которая в дуэте с украинкой Викторией Петренко встречалась со вторым сеянным тандемом этих соревнований - Кристина Дину (Румыния)/Анжелика Морателли (Италия). В первом сете матча казахстанско-украинский дуэт уступил 4:6.

Однако во второй партии Дмитриченко и Петренко взяли симметричный реванш — 6:4, и судьба путевки в полуфинал решалась по правилам тай-брейка. В нем сначала в отрыв ушли Дину и Морателли (3:0), затем казахстанско-украинская пара их не просто догнала, но и опережала — 4:3. Далее соперницы шли долго вровень, пока в 19-м и в 20-м по счету розыгрышах румынско-итальянский тандем не взял два розыгрыша кряду — 11:9, и Дмитриченко, к сожалению, покинула турнир.