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    11:12, 24 Март 2021 | GMT +6

    Казахстанский дуэт вышел в 1/4 финала «Челленджера» в Задаре

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    ЗАГРЕБ. КАЗИНФОРМ - Александр Недовесов и Андрей Голубев одержали победу в первом круге парного разряда на турнире в Хорватии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    Казахстанцы одолели итальянский тандем Марко Бортолотти/Алессандро Джаннесси со счетом 6:4, 6:4. Встреча продлилась 1 час и 8 минут. Андрей и Александр два раза подали на вылет и реализовали два брейк-пойнта из шести. Марко и Алессандро совершили две двойные ошибки и не смогли взять подачу оппонентов.
    Соперники казахстанцев по четвертьфиналу определятся в поединке - Томислав Бркич (Босния и Герцеговина)/Нино Сердарушич (Хорватия) и Вит Коприва (Чехия)/Николас Санчес (Испания).
    Zadar Open — профессиональный теннисный турнир, проводимый в городе Задар (Хорватия) на грунтовых кортах местного комплекса Tenis klub Borik. Соревнование относится к серии ATP Challenger 80 с призовым фондом 44 820 евро.


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