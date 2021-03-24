Казахстанский дуэт вышел в 1/4 финала «Челленджера» в Задаре

ЗАГРЕБ. КАЗИНФОРМ - Александр Недовесов и Андрей Голубев одержали победу в первом круге парного разряда на турнире в Хорватии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Казахстанцы одолели итальянский тандем Марко Бортолотти/Алессандро Джаннесси со счетом 6:4, 6:4. Встреча продлилась 1 час и 8 минут. Андрей и Александр два раза подали на вылет и реализовали два брейк-пойнта из шести. Марко и Алессандро совершили две двойные ошибки и не смогли взять подачу оппонентов.

Соперники казахстанцев по четвертьфиналу определятся в поединке - Томислав Бркич (Босния и Герцеговина)/Нино Сердарушич (Хорватия) и Вит Коприва (Чехия)/Николас Санчес (Испания).

Zadar Open — профессиональный теннисный турнир, проводимый в городе Задар (Хорватия) на грунтовых кортах местного комплекса Tenis klub Borik. Соревнование относится к серии ATP Challenger 80 с призовым фондом 44 820 евро.