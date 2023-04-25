Казахстанский дуэт выиграл гран-при музыкального конкурса в Италии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский инструментальный дуэт Темирлан и Ернат выиграл гран-при престижного музыкального конкурса Open Italy 2023, передает МИА «Казинформ».

«В Италию солисты ГКО «Қазақконцерт» отправились при поддержке Министерства культуры и спорта, оправдав в итоге все возложенные на них ожидания. Мероприятие, ежегодно проходящее в городе Пезаро, собрало конкурсантов из 24 стран, среди которых лучшим был признан казахстанский дуэт. Наши ребята покорили жюри и публику, исполнив кюи «Адай», «Көроғлы», «Әлқисса» и произведение О.Сулейменова West», - сообщил в Telegram министр культуры и спорта РК Асхат Оралов.