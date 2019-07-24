Казахстанский документальный фильм стал лучшим на кинофестивале в Индии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Документальный короткометражный фильм «Вкус цвета» режиссера Камиллы Абдельдиновой получил награду «Лучший документальный фильм» на 8-ом МКФ Kolkata Shorts International Film Festival, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Международный кинофестиваль прошел 21 июля года в городе Калькутта, Индия. Картина снята АО «Казахфильм» по заказу Министерства культуры и спорта РК.

«Вкус цвета» входит в цикл «Тюркские народы Казахстана». Этот документальный цикл посвящен тюркским этносам, проживающим в многонациональном Казахстане. Картина Абдельдиновой рассказывает историю уйгурской художницы этно-авангардистки.

«В Калькутту поехали я и кинематографист Даурен Амиргазинов, и наш долгий и сложный перелёт оправдал себя, ведь это наша первая награда с этим фильмом, и такая почетная, лучший документальный фильм. Мы очень рады, ведь счастье - это не совсем награды или конкурсы, а тот факт, что нас поддержали и соотечественники-казахстанцы, и индийцы, которые приняли нас как родных. Это выше всех наград - доброта и отзывчивость людей», - поделилась своими впечатлениями режиссер Камилла Абдельдинова.

В фестивале также принимал участие еще один документальный фильм киностудии «Казахфильм» - «Вслед за хангулом» режиссера Виталия Чернова. Картина посвящена хангулу – это бухарский (тугайный) олень, обитающий в пустынной и полупустынной зонах, и его возрождению в Казахстане.

Kolkata Shorts International Film Festival проходит в городе Калькутта, в центре бенгальской культуры. Фестиваль ставит своей целью дать шанс развитию короткометражному кино со всего мира и способствовать росту молодых режиссеров.