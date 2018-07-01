Казахстанский документальный фильм «Алтын Эмель» получил приз в Китае
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Документальная картина «Алтын Эмель», снятая АО «Казахфильм» имени Ш. Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК, получила приз в категории «Лучший иностранный документальный фильм» на Неделе азиатского искусства в сфере кино и туризма в городе Тайчжоу в Китае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Казахфильма».
Документальный фильм, снятый известным фотографом-натуралистом Олегом Беляловым, рассказывает о богатой фауне и флоре государственного национального природного парка «Алтын-Эмель».
Стоит отметить, что картина «Алтын Эмель» - это дебютная работа режиссера Олега Белялова. Он также выступил автором сценария и оператором-постановщиком фильма.
Напомним, документальная лента была показана в ноябре прошлого года в рамках Дней казахстанского документального кино, проводимых киностудией «Казахфильм» совместно с Фондом Первого Президента Республики Казахстан.
Неделя азиатского искусства в сфере кино и туризма была организована Ассоциацией телевизионных художников Китая, Администрацией печати, публикаций, радио, кино и телевидения Чжэцзяна и администрацией Тайчжоу.
Неделя искусства нацелена на продвижение туризма и культурных обменов в области кинематографа в азиатских странах. В этом году мероприятие привлекло более 1200 кино- и телепередач из 23 стран, включая США, Францию, Россию, Казахстан и Японию.
Фильм «Алтын Эмель» рассказывает о флоре и фауне Алтын-Эмеля с помощью зрелищного видеоряда, снятого с использованием новейшей техники.
- Казатомпром продает 40% пакета акций АО «Каустик»
- Датчиками с защитой от краж могут оснастить канализационные люки Астаны
- Акимат Астаны расторг договоры с недобросовестными подрядчиками
- KASE: Курс доллара снизился
- Какие продукты подешевели в Казахстане
- Специализированный следственный суд открылся в Астане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана