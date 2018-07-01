Казахстанский документальный фильм «Алтын Эмель» получил приз в Китае

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Документальная картина «Алтын Эмель», снятая АО «Казахфильм» имени Ш. Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК, получила приз в категории «Лучший иностранный документальный фильм» на Неделе азиатского искусства в сфере кино и туризма в городе Тайчжоу в Китае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Казахфильма».

Документальный фильм, снятый известным фотографом-натуралистом Олегом Беляловым, рассказывает о богатой фауне и флоре государственного национального природного парка «Алтын-Эмель».

Стоит отметить, что картина «Алтын Эмель» - это дебютная работа режиссера Олега Белялова. Он также выступил автором сценария и оператором-постановщиком фильма.

Напомним, документальная лента была показана в ноябре прошлого года в рамках Дней казахстанского документального кино, проводимых киностудией «Казахфильм» совместно с Фондом Первого Президента Республики Казахстан.

Неделя азиатского искусства в сфере кино и туризма была организована Ассоциацией телевизионных художников Китая, Администрацией печати, публикаций, радио, кино и телевидения Чжэцзяна и администрацией Тайчжоу.

Неделя искусства нацелена на продвижение туризма и культурных обменов в области кинематографа в азиатских странах. В этом году мероприятие привлекло более 1200 кино- и телепередач из 23 стран, включая США, Францию, Россию, Казахстан и Японию.

Фильм «Алтын Эмель» рассказывает о флоре и фауне Алтын-Эмеля с помощью зрелищного видеоряда, снятого с использованием новейшей техники.