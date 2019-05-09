Казахстанский документальный фильм «13 километров» стал лучшим на фестивале в Иране

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фильм «13 километров» стал «Лучшим документальным фильмом» на фестивале в Иране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «Казахфильм».

Фильм «13 километров» режиссера Владимира Тюлькина назван «Лучшим документальным фильмом» на 9-ом Международном Кинофестивале в г.Вареш, Иран, который прошел в период с 29 апреля по 4 мая 2019 года. Картина снята АО «Казахфильм» им.Ш.Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК.

Данный фестиваль фокусируется на кино из стран каспийского региона и проявляет интерес к следующим темам: ритуалы, национальные и религиозные традиции; народные сказания, поэзия, мифы, а также национальная архитектура, методы ведения хозяйства и ремесла.

Документальный фильм «13 километров» прослеживает путь слепого фермера, идущего от зимовки в аул. По дороге он вспоминает самые значимые для него эпизоды из своей жизни, постепенно обнаруживая истинные ценности своей души.

- Наш фильм уже участвовал в нескольких международных фестивалях и получил несколько наград. Но вот сейчас это первая главная награда для нас, это большая радость, - прокомментировал свою победу режиссер Владимир Тюлькин.

Напомним, фильм «13 километров» уже стал обладателем ряда наград: спецприза жюри на 28-ом Открытом фестивале документального кино «Россия» в Екатеринбурге и приза «Overcome Festival Theme Award» на фестивале Overcome Film Festival - в 2017 году. А также лауреатом специального приза на Международном фестивале православных фильмов «Сильные духом» в Сербии - в 2018 году.