09:52, 16 Май 2024 | GMT +6
Казахстанский четвертьфинал пройдет на «Челленджере» в Португалии
Бейбит Жукаев (174 АТР) и Денис Евсеев (177 АТР) в четвертьфинале сыграют между собой на «Челленджере» в Оэйраш (Португалия). Об этом передает агентство со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
Бейбит обыграл Пола Кипсона из США со счетом 7:5, 7:6 (7:5).
Денис победил чемпиона «Челленджера» в Шымкенте 2022 года американца Эмилио Наву (124 АТР) - 7:6 (10:8), 6:0.
Жукаев и Евсеев между собой играли четыре раза, счет в личных встречах 3:1 в пользу Евсеева.