Казахстанский четвертьфинал пройдет на «Челленджере» в Португалии

Бейбит Жукаев (174 АТР) и Денис Евсеев (177 АТР) в четвертьфинале сыграют между собой на «Челленджере» в Оэйраш (Португалия). Об этом передает агентство со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Бейбит обыграл Пола Кипсона из США со счетом 7:5, 7:6 (7:5).

Денис победил чемпиона «Челленджера» в Шымкенте 2022 года американца Эмилио Наву (124 АТР) - 7:6 (10:8), 6:0.

Жукаев и Евсеев между собой играли четыре раза, счет в личных встречах 3:1 в пользу Евсеева.