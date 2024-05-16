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    09:52, 16 Май 2024 | GMT +6

    Казахстанский четвертьфинал пройдет на «Челленджере» в Португалии

    Казахстанский четвертьфинал пройдет на «Челленджере» в Португалии
    Фото: ФТК

    Бейбит Жукаев (174 АТР) и Денис Евсеев (177 АТР) в четвертьфинале сыграют между собой на «Челленджере» в Оэйраш (Португалия). Об этом передает агентство со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    Бейбит обыграл Пола Кипсона из США со счетом 7:5, 7:6 (7:5).

    Денис победил чемпиона «Челленджера» в Шымкенте 2022 года американца Эмилио Наву (124 АТР) - 7:6 (10:8), 6:0.

    Жукаев и Евсеев между собой играли четыре раза, счет в личных встречах 3:1 в пользу Евсеева.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бейбит Жукаев Теннис Денис Евсеев
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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