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Казахстанский чемпион WBC и WBO совершил рывок в мировом рейтинге
15 Октября 2019 05:05
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Ельшат Ныгметолла (15-0-1, 5 КО) стал хедлайнером вечера бокса в Алматы и победил опытного филиппинца Ардина Диале (35-15-4, 17 КО), сообщает Sports.kz.
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Восьмираундовый бой в легчайшем весе завершился победой Ныгметоллы единогласным решением судей. Это позволило ему улучшить положение в рейтинге Boxrec.com в своем дивизионе: казахстанец поднялся с 100-го места на 51-е.
Напомним, Ельшат Ныгметолла является уроженцем Китая, однако недавно он принял решение вернуться на историческую родину и принять казахстанское гражданство. 25-летний казахстанский боксер владеет титулами «временного» чемпиона по версии WBA Asia, а также поясом чемпиона Китая по версии WBO в легчайшем весе.
Ключевые слова: Спорт,
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