+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 7 °С
Алматы: 8 °С
USD 389.62 EUR 429.98
RUB 6.06 CNY 55.08
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанский чемпион WBC и WBO совершил рывок в мировом рейтинге

15 Октября 2019 05:05
Поделиться:
Казахстанский чемпион WBC и WBO совершил рывок в мировом рейтинге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Ельшат Ныгметолла (15-0-1, 5 КО) стал хедлайнером вечера бокса в Алматы и победил опытного филиппинца Ардина Диале (35-15-4, 17 КО), сообщает Sports.kz.

Новости по теме

Канат Ислам проведет открытую тренировку перед боем с американцем
Определились полуфиналисты турнира на Кубок Казахстанской федерации бокса Две казахстанки не прошли в финал чемпионата мира по боксу-2019 Две казахстанки вышли в полуфинал ЧМ по  боксу

Восьмираундовый бой в легчайшем весе завершился победой Ныгметоллы единогласным решением судей. Это позволило ему улучшить положение в рейтинге Boxrec.com в своем дивизионе: казахстанец поднялся с 100-го места на 51-е.

Напомним, Ельшат Ныгметолла является уроженцем Китая, однако недавно он принял решение вернуться на историческую родину и принять казахстанское гражданство. 25-летний казахстанский боксер владеет титулами «временного» чемпиона по версии WBA Asia, а также поясом чемпиона Китая по версии WBO в легчайшем весе.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив