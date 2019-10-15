Казахстанский чемпион WBC и WBO совершил рывок в мировом рейтинге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Ельшат Ныгметолла (15-0-1, 5 КО) стал хедлайнером вечера бокса в Алматы и победил опытного филиппинца Ардина Диале (35-15-4, 17 КО), сообщает Sports.kz.

Восьмираундовый бой в легчайшем весе завершился победой Ныгметоллы единогласным решением судей. Это позволило ему улучшить положение в рейтинге Boxrec.com в своем дивизионе: казахстанец поднялся с 100-го места на 51-е.

Напомним, Ельшат Ныгметолла является уроженцем Китая, однако недавно он принял решение вернуться на историческую родину и принять казахстанское гражданство. 25-летний казахстанский боксер владеет титулами «временного» чемпиона по версии WBA Asia, а также поясом чемпиона Китая по версии WBO в легчайшем весе.