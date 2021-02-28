Казахстанский чемпион WBC и WBO одержал четвертую победу в профи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На вечере профессионального бокса в Алматы состоялся бой казахстанцев Торгынбека Амирова (3-0, 0 КО) и Айдына Сихымбаева (0-1). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Этот поединок в легкой весовой категории был рассчитан на восемь раундов и прошел всю дистанцию. Его итогом стала победа Амирова решением большинства голосов судей.

Таким образом, Торгынбек Амиров выиграл четвертый бой в своей профессиональной карьере, а Айдын Сихымбаев потерпел второе поражение. Добавим, что в своем предыдущем бою Амиров завоевал «молодежный» пояс чемпиона WBO Asia Pacific, а также титул WBC (ABC) Silver во втором полулегком весе.



