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    20:39, 27 Февраль 2021 | GMT +6

    Казахстанский чемпион WBC и WBO одержал четвертую победу в профи

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На вечере профессионального бокса в Алматы состоялся бой казахстанцев Торгынбека Амирова (3-0, 0 КО) и Айдына Сихымбаева (0-1). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Этот поединок в легкой весовой категории был рассчитан на восемь раундов и прошел всю дистанцию. Его итогом стала победа Амирова решением большинства голосов судей.

    Таким образом, Торгынбек Амиров выиграл четвертый бой в своей профессиональной карьере, а Айдын Сихымбаев потерпел второе поражение. Добавим, что в своем предыдущем бою Амиров завоевал «молодежный» пояс чемпиона WBO Asia Pacific, а также титул WBC (ABC) Silver во втором полулегком весе.


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