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    09:55, 23 Октябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанский чемпион WBA нокаутировал мексиканца у него на родине

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Бек Нурмаганбет провел восьмой бой на профи-ринге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Он выступил на вечере бокса в Мехико (Мексика), где встретился с местным боксером Лусиано Араухо (6-5-3, 3 КО). Бой прошел в суперсреднем весе и был рассчитан на восемь раундов. Бек Нурмаганбет (7-0, 5 КО) одержал победу в этом поединке техническим нокаутом во втором раунде.

    Таким образом, Бек Нурмаганбет выиграл восьмой бой в профи, а Лусиано Араухо потерпел шестое поражение в карьере. Добавим, что Нурмаганбет в прошлом году выиграл титул чемпиона WBA International в суперсреднем весе. 24-летний казахстанец выступает в профессионалах с 2020 года.


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