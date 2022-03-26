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    18:09, 25 Март 2022 | GMT +6

    Казахстанский чемпион с двумя титулами за 70 секунд нокаутировал соперника

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Нурбол Султанбай (7-1, 3 КО) выступил на вечере бокса MTK Kazakhstan в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Соперником Султанбая был очередной дебютант из Таджикистана — Мехроб Курбонзода. Этот бой в полусреднем весе был рассчитан на шесть раундов. Его итогом стала победа Султанбая нокаутом уже в первом раунде: для этого ему потребовалось всего 70 секунд.


    Таким образом, Нурбол Султанбай одержал восьмую победу в профессиональной карьере, а Мехроб Курбонзода начал свой путь в профи с поражения. Добавим, что Султанбай ранее становился чемпионом по версиям WBC ABC Silver и WBO Asia Pacific («молодежный»).




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