Казахстанский чемпион с двумя титулами за 70 секунд нокаутировал соперника

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Нурбол Султанбай (7-1, 3 КО) выступил на вечере бокса MTK Kazakhstan в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперником Султанбая был очередной дебютант из Таджикистана — Мехроб Курбонзода. Этот бой в полусреднем весе был рассчитан на шесть раундов. Его итогом стала победа Султанбая нокаутом уже в первом раунде: для этого ему потребовалось всего 70 секунд.

Таким образом, Нурбол Султанбай одержал восьмую победу в профессиональной карьере, а Мехроб Курбонзода начал свой путь в профи с поражения. Добавим, что Султанбай ранее становился чемпионом по версиям WBC ABC Silver и WBO Asia Pacific («молодежный»).





