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Казахстанский чемпион Паралимпиады сразится за «золото» ЧМ по пауэрлифтингу
28 Ноября 2021 02:22
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация пауэрлифтинга анонсировала выступление казахстанского чемпиона Паралимпиады в Токио Давида Дегтярева на чемпионате мира, который пройдет в столице Грузии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Напомним, на Паралимпиаде в Токио Дегтярев заявил в первой попытке самый большой вес среди всех участников — 170 кг — и благополучно с ним справился. Во втором подходе Давид успешно повысил свой показатель до 172 кг, а в заключительной, третьей попытке покорил вес 174 кг, став победителем соревнований.
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