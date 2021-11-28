Казахстанский чемпион Паралимпиады сразится за «золото» ЧМ по пауэрлифтингу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация пауэрлифтинга анонсировала выступление казахстанского чемпиона Паралимпиады в Токио Давида Дегтярева на чемпионате мира, который пройдет в столице Грузии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Напомним, на Паралимпиаде в Токио Дегтярев заявил в первой попытке самый большой вес среди всех участников — 170 кг — и благополучно с ним справился. Во втором подходе Давид успешно повысил свой показатель до 172 кг, а в заключительной, третьей попытке покорил вес 174 кг, став победителем соревнований.