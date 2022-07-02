Казахстанский чемпион отстоял титул против бойца из Узбекистана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Боец смешанных единоборств из Казахстана полутяжелой весовой категории и чемпион местного промоушна Octagon Карим Рузбакиев (7-1) на турнире Octagon 32 встретился с узбекистаниским файтером Камолдином Мамаджоновым (6-2), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Бой за титул полутяжелой весовой категории в главном событии вечера казахстанского промоушна продлился все запланированные пять раундов. По итогам 25 минут поединка Рузбакиев одержал победу решением судей.

В соглавном событии вечера другой казахстанец Бауыржан Куанышбаев в чемпионском бою полусредней весовой категории также решением судей победил узбекистанца Мухриддина Алимова.





Фото: sports.kz







