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    01:21, 02 Июль 2022 | GMT +6

    Казахстанский чемпион отстоял титул против бойца из Узбекистана

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Боец смешанных единоборств из Казахстана полутяжелой весовой категории и чемпион местного промоушна Octagon Карим Рузбакиев (7-1) на турнире Octagon 32 встретился с узбекистаниским файтером Камолдином Мамаджоновым (6-2), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Бой за титул полутяжелой весовой категории в главном событии вечера казахстанского промоушна продлился все запланированные пять раундов. По итогам 25 минут поединка Рузбакиев одержал победу решением судей.

    В соглавном событии вечера другой казахстанец Бауыржан Куанышбаев в чемпионском бою полусредней весовой категории также решением судей победил узбекистанца Мухриддина Алимова.


    Фото: sports.kz



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