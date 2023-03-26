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    08:13, 26 Март 2023 | GMT +6

    Казахстанский чемпион лиги Хабиба одержал победу над россиянином

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    САМАРА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец Даурен Ермеков (17-5) выступил на турнире по смешанным единоборствам Ural Fighting Championship 2 в Самаре (Россия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Ермеков провел бой с россиянином Гамзатом Хирамагомедовым (10-2) и победил его удушающим приемом во втором раунде

    Таким образом, Даурен Ермеков одержал восемнадцатую победу в профессиональной карьере, а Гамзат Хирамагомедов потерпел третье поражение. Это был третий бой Ермекова и Хирамагомедова: впервые они встретились в 2015 году в любителях — тогда российский файтер победил единогласным решением судей; в июле прошлого года, уже в профи, казахстанец нокаутировал своего соперника во втором раунде. Ермеков является чемпионом лиги Eagle FC в среднем весе, учредитель которой — экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.


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